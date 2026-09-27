A região Sul terá uma segunda-feira (28) marcada pelo calor intenso e marcas térmicas elevadas em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os maiores índices do dia, destacam-se Porteirão, com máxima de 39,1°C, além de Cachoeira Dourada e Inaciolândia, ambos com previsão de alcançar 39,0°C. Por outro lado, os menores índices de temperatura mínima no período serão observados em Professor Jamil, onde os termômetros podem baixar a 21,9°C, e em Cezarina, com mínima prevista de 22,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média projetada para a região é de 39,94%, sendo que as taxas mais expressivas devem ocorrer em Cezarina, com 53,0%, e em Indiara, com 52,0%. Já as chances de chuva permanecem muito baixas em todo o território sulista, apresentando probabilidade média de apenas 6,54%, com destaque para Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre, que alcançam no máximo 10,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 37,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 36,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 39,0°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 36,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 38,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 37,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 38,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 38,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 37,0°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Inaciolândia: máxima 39,0°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 38,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 38,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Joviânia: máxima 37,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 37,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 37,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 36,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 37,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Piracanjuba: máxima 37,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 37,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 39,1°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 37,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 37,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 37,2°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 37,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 37,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.