A região Sul terá grande chance de chuva na segunda-feira (29), caracterizando o tempo predominante para a data. As cidades mais quentes da região incluem Porteirão, com máxima de 35.9°C, Inaciolândia e Joviânia, ambas com 35.2°C. Para as menores temperaturas, Piracanjuba e Professor Jamil registrarão 22.0°C.A umidade média na região Sul será de 70.54%, com destaque para Piracanjuba e Professor Jamil, que podem atingir 89.0%, e Cezarina com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 34.04%, porém, cidades como Indiara e Itumbiara registram altas probabilidades de 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 32.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Dourada: máxima 34.6°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Caldas Novas: máxima 33.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 34.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Cromínia: máxima 34.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 34.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 34.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Goiatuba: máxima 33.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Inaciolândia: máxima 35.2°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 38.5°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 34.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 34.7°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 35.2°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 34.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Morrinhos: máxima 33.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 33.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Piracanjuba: máxima 33.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Pontalina: máxima 34.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 35.9°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Professor Jamil: máxima 33.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Rio Quente: máxima 33.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 34.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Vicentinópolis: máxima 34.6°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.