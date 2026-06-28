A região Sul, para a segunda-feira (29), não terá grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Porteirão, com 30.7°C, Edéia, com 30.6°C, e Cachoeira Dourada, com 30.5°C. As cidades mais frias incluem Marzagão, registrando 14.4°C, e Rio Quente, com 14.6°C.A umidade média na região será de 60.77%, com Água Limpa apresentando os maiores índices de umidade noturna, chegando a 79.0%. A probabilidade de chuva é nula em todas as cidades, com Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás registrando 0.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 28.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 28.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 30.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.3°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.