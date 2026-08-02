A região Sul inicia a segunda-feira (3) sob predomínio de sol e sem previsão de chuva significativa, com os termômetros registrando marcas elevadas em diversas localidades. Entre os municípios mais quentes, Edéia, Indiara e Porteirão devem registrar máximas de até 31,3°C. No extremo oposto, as temperaturas mínimas mais baixas da região estão previstas para Marzagão, com 15,6°C, e Água Limpa, que deve registrar 15,8°C.No que diz respeito à umidade relativa do ar, a média regional deve ficar em torno de 42,9%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Água Limpa, alcançando 59,0%, e Inaciolândia, com 57,0%. Já a probabilidade de chuva permanece bastante baixa em todo o território, registrando uma média de apenas 10,0%, percentual que se repete mesmo nas cidades com as maiores chances de precipitação, como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 28,7°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldas Novas: máxima 29,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 30,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 29,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 31,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 31,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 28,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inaciolândia: máxima 30,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 31,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 30,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Joviânia: máxima 30,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 30,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 29,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 28,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 29,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piracanjuba: máxima 28,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 30,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 31,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 29,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 28,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 30,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 30,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 29,4°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.