A região Sul para a segunda-feira (30) terá como característica principal do tempo **altas temperaturas**, embora não atinjam os limiares de extremos definidos. As cidades mais quentes serão Porteirão, com máxima de 30.6°C, Inaciolândia (30.4°C) e Cachoeira Dourada (29.8°C). Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com mínima de 18.3°C.\nA umidade média na região será de 68.04%. As cidades com os maiores índices de umidade noturna incluem Caldas Novas (85.0%), Água Limpa (84.0%) e Marzagão (84.0%). Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 6.35%, com os maiores índices pontuais em Caldas Novas e Rio Quente, ambos com 35.0% de probabilidade, seguidas por Buriti Alegre, com 25.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul: