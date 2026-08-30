A região Sul experimentará um forte abafamento e sol forte nesta segunda-feira (31), com marcas nos termômetros bastante elevadas em todo o território. O calor severo se destaca em Porteirão, que atinge a máxima de 37,4°C, seguido por Edéia, com 37,2°C, e Cachoeira Dourada, com 37,1°C. Já os momentos menos quentes serão registrados em Aloândia, onde a mínima chega a 22,6°C, e em Rio Quente, com menor temperatura de 23,0°C.O índice médio de umidade do ar na região será de 39,54%, com taxas mais expressivas em Aloândia, que alcança 52,0%, além de Água Limpa e Indiara, ambas registrando 49,0%. A possibilidade de chuva para este dia é muito baixa, com média geral de 7,4%, sendo que a maior probabilidade de precipitação não passa de 10,0% em localidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 36,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 26,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 26,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 35,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 37,1°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caldas Novas: máxima 35,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 36,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 36,0°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 36,9°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 37,2°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 35,1°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 37,1°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 37,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 36,7°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 36,1°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 36,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 36,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 35,4°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 35,4°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 35,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 36,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 37,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 36,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 35,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 35,9°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 36,1°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 35,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.