A região Sul, para a segunda-feira (4), terá um tempo caracterizado por temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada (32.8°C), Porteirão (32.7°C) e Inaciolândia (32.5°C), enquanto as mais frias serão Rio Quente (18.3°C) e Marzagão (18.4°C).A umidade média na região será de 58.52%, sem apresentar índices de baixa umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 8.27%, sendo as cidades com maiores índices Aloândia, Bom Jesus de Goiás e Cachoeira Dourada, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 31.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 32.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 32.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 32.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 32.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Panamá: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.