A região Sul terá grande chance de chuva na segunda-feira (5). O tempo indicará temperaturas máximas de 29.9°C em Porteirão, 29.3°C em Joviânia e 29.2°C em Inaciolândia, as cidades mais quentes. As mínimas mais baixas serão registradas em Buriti Alegre, com 19.3°C, e Caldas Novas, com 19.4°C.\nA umidade média na região ficará em 83.75%, com Aloândia, Cromínia e Edéia apresentando os maiores índices de 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 53.17%, sendo que Caldas Novas, Cezarina e Inaciolândia registram as maiores probabilidades, com 75.0% cada.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 27.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%\nBom Jesus de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%