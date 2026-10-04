A região Sul deve registrar um dia de forte instabilidade atmosférica nesta segunda-feira (5), com elevada possibilidade de precipitação ao longo de todo o período. As temperaturas máximas na região chegam a 26,2°C em Cachoeira Dourada, 26,0°C em Marzagão e 25,9°C em Itumbiara. Já os menores índices térmicos previstos para o dia ocorrem em Buriti Alegre e Morrinhos, onde os termômetros registram mínimas de 19,2°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 83,79%, alcançando marcas de até 91,0% em cidades como Bom Jesus de Goiás, Cromínia e Marzagão. Em relação à probabilidade média de chuva, o índice regional é de 63,56%, sendo que os municípios de Caldas Novas e Pontalina apresentam o maior potencial para ocorrência de chuvas, com a probabilidade atingindo 70,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 24,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Buriti Alegre: máxima 24,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Cachoeira Dourada: máxima 26,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Caldas Novas: máxima 25,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 70,0%Cezarina: máxima 25,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 60,0%Cromínia: máxima 24,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Edealina: máxima 25,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 65,0%Edéia: máxima 25,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 60,0%Goiatuba: máxima 24,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Inaciolândia: máxima 25,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Indiara: máxima 25,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Itumbiara: máxima 25,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Joviânia: máxima 25,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 65,0%Mairipotaba: máxima 25,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Marzagão: máxima 26,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Morrinhos: máxima 24,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Panamá: máxima 24,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Piracanjuba: máxima 24,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Pontalina: máxima 25,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Porteirão: máxima 25,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Professor Jamil: máxima 25,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Rio Quente: máxima 25,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Varjão: máxima 24,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Vicentinópolis: máxima 25,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Água Limpa: máxima 25,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.