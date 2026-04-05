A região Sul apresenta grande chance de chuva para a segunda-feira (6). O tempo para a data indica máximas que chegam a 32.2°C em Porteirão, 31.9°C em Inaciolândia e 31.3°C em Cachoeira Dourada, enquanto as cidades mais frias serão Professor Jamil, com mínima de 20.4°C, e Cromínia, com 20.5°C.A umidade do tempo na região pode atingir 85.0% em Cachoeira Dourada, Itumbiara e Marzagão. Em relação à probabilidade de chuva, as maiores chances são em Panamá, com 80.0%, Marzagão, com 75.0%, e Goiatuba, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 30.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 30.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Edealina: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Goiatuba: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Inaciolândia: máxima 31.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Itumbiara: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Joviânia: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Mairipotaba: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Marzagão: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Panamá: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Pontalina: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Porteirão: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Professor Jamil: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Rio Quente: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Vicentinópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.