A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (6). As temperaturas máximas registrarão até 30.6°C em Cachoeira Dourada, 30.2°C em Edéia e 30.2°C em Edealina. As temperaturas mínimas mais baixas serão de 12.2°C em Cezarina e 12.2°C em Marzagão.A umidade média na região será de 54.0%, com Água Limpa e Inaciolândia apresentando as maiores umidades, ambas com 73.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 87%. Entre as cidades, Professor Jamil terá a maior probabilidade de chuva, com 10.0%, seguida por Água Limpa e Aloândia, ambas com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.6°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 28.7°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.7°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 12.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 29.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.2°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 28.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 29.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.9°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 12.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 30.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 29.2°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 12.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.3°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.6°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 29.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.