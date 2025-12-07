A região Sul terá grande chance de chuva na segunda-feira (8). As cidades mais quentes serão Cezarina e Varjão, ambas com 25.1°C, e Edéia com 24.7°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com 18.9°C, e Buriti Alegre, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 89.08%, com Morrinhos registrando a maior umidade em 93.0%, seguido por Cezarina e Varjão com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 54.13%, com destaque para Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, onde a probabilidade chega a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 23.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 23.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 23.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Caldas Novas: máxima 23.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 23.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 23.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 24.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 22.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 24.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 24.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Joviânia: máxima 24.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 23.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 23.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Morrinhos: máxima 22.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 22.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 23.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Pontalina: máxima 23.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 24.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 23.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 23.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 23.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 23.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.