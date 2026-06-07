A região Sul terá um tempo com temperaturas amenas a quentes na segunda-feira (8). As cidades mais quentes serão Indiara, com máxima de 29.3°C, Cachoeira Dourada e Edéia, ambas com 29.2°C. Marzagão, com mínima de 12.0°C, e Rio Quente, com 12.1°C, registrarão as temperaturas mais baixas.A umidade média na região Sul será de 54.33%, com as maiores umidades sendo observadas em Água Limpa (74.0%), Aloândia (73.0%) e Marzagão (70.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de 9.42%, e as maiores probabilidades, de 10.0%, são previstas para cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.5°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 27.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.2°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 27.5°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.1°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 27.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 28.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.3°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 28.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 28.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.8°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 27.9°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 27.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 27.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 27.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 29.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 28.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 27.4°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 28.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 27.8°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.