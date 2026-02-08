A região Sul terá grande chance de chuva na segunda-feira (9). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas máximas mais elevadas registradas em Cezarina, Indiara e Varjão, todas com 24.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Caldas Novas e Rio Quente, ambas com 19.7°C.A umidade média na região Sul ficará em 91.71%, com Morrinhos apresentando 96.0%, enquanto Aloândia e Buriti Alegre terão 95.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 54.42%, sendo que Água Limpa, Cachoeira Dourada e Goiatuba registram as maiores probabilidades, com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 23.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 24.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Caldas Novas: máxima 23.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 24.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 24.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 24.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 24.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 23.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Inaciolândia: máxima 24.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 24.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Itumbiara: máxima 23.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 24.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 24.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 23.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 23.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 23.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Piracanjuba: máxima 24.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Pontalina: máxima 24.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 24.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Professor Jamil: máxima 24.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 23.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 24.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 23.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 23.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.