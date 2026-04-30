A região Sul, para a sexta-feira (1), terá tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada, com máxima de 32.3°C, Porteirão com 32.2°C e Inaciolândia com 32.0°C. Já as cidades mais frias serão Marzagão, com mínima de 17.2°C, e Rio Quente, com 17.4°C.A umidade do tempo na região Sul será, em média, de 61.08%, com destaque para Água Limpa (78.0%), Aloândia (77.0%) e Marzagão (76.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.62%, sendo os maiores índices de 10.0% em Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 29.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 32.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itumbiara: máxima 31.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 30.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.