A região Sul, para sexta-feira (10), terá um tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Porteirão, com máxima de 31.4°C, Inaciolândia, com 31.3°C, e Cachoeira Dourada, com 30.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Piracanjuba, com 19.8°C, e Professor Jamil, com 19.9°C.A umidade média na região será de 71.35%, com as maiores taxas de umidade em Caldas Novas, com 84.0%, Cachoeira Dourada, com 83.0%, e Cezarina, com 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 13.75%, sendo as maiores probabilidades em Caldas Novas e Indiara, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Caldas Novas: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Cromínia: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Edéia: máxima 30.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Inaciolândia: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Indiara: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Joviânia: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Marzagão: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Piracanjuba: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Porteirão: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Vicentinópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.