A região Sul terá, nesta sexta-feira (11), um dia propício para instabilidades atmosféricas e marcas térmicas elevadas. O calor se faz bastante presente em municípios como Porteirão, que deve atingir a máxima de 35,9°C, seguido por Cachoeira Dourada, com 35,8°C, e Inaciolândia, que chega a 35,6°C. Em contrapartida, as primeiras horas do dia devem ser mais amenas em Professor Jamil e Cezarina, onde as mínimas previstas são de 18,3°C e 18,4°C, respectivamente.A umidade relativa do ar média na região deve ficar em 51,06% ao longo do dia, com destaque para Marzagão e Professor Jamil, que registram os maiores índices com 65,0% e 63,0%, respectivamente. Já a possibilidade média de chuva para o território sulista é de 67%, sendo que localidades como Água Limpa, Cachoeira Dourada e Indiara apresentam chances de precipitação estimadas em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 33,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 35,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caldas Novas: máxima 33,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 34,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 33,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 35,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 35,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 33,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 35,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 35,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 34,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 34,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 34,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 34,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 33,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 33,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 34,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 35,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 34,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 33,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 33,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 34,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 34,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.