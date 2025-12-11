A região Sul terá grande chance de chuva para a sexta-feira (12). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Edéia, com máxima de 30.9°C, Indiara e Joviânia, ambas com máximas de 30.6°C. Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Morrinhos, atingindo 20.8°C, e Piracanjuba, com 21.1°C.A umidade média na região ficará em 81.02%, com Aloândia, Cezarina e Cromínia registrando os maiores índices, em 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 41.63%, sendo que cidades como Água Limpa, Inaciolândia e Marzagão apresentam as maiores chances, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cezarina: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 29.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Itumbiara: máxima 29.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 30.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Morrinhos: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Pontalina: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 29.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Rio Quente: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 30.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.