A região Sul terá grande chance de chuva na sexta-feira (12). O tempo contará com Indiara como a cidade mais quente, atingindo 26.0°C, seguida por Edéia com 25.6°C e Cezarina com 25.5°C. As temperaturas mínimas serão sentidas em Rio Quente, com 16.5°C, e Marzagão, com 16.6°C.\nA umidade média na região será de 84.5%. Cidades como Água Limpa registrarão 94.0%, enquanto Aloândia e Buriti Alegre terão 93.0% de umidade. A probabilidade de chuva na região Sul será de 66.54%, com Morrinhos e Vicentinópolis apresentando os maiores índices, ambos com 95.0%, e Água Limpa com 90.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 24.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%