A região Sul, para sexta-feira (13), terá um tempo com temperaturas que variam de amenas a moderadas. As cidades mais quentes esperadas são Cachoeira Dourada e Inaciolândia, ambas com máximas de 30.8°C, seguidas por Itumbiara, com 30.6°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Caldas Novas e Piracanjuba, com 18.7°C.A umidade relativa do ar na região deve ter média de 73.35%, com Caldas Novas apresentando a maior umidade, de 85.0%, seguida por Rio Quente (84.0%) e Água Limpa (83.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 4.23%. As maiores chances de chuva, de 15.0%, são esperadas para Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Cachoeira Dourada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 29.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.