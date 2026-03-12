A região Sul enfrentará grande chance de chuva para a sexta-feira (13), caracterizando o tempo na data. As cidades com as maiores temperaturas serão Inaciolândia, com máxima de 27.9°C, Porteirão com 27.8°C e Edéia com 27.7°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com 19.9°C, e Caldas Novas, com 20.1°C.A umidade média na região será de 87.46%, com Itumbiara destacando-se com 96.0%. A probabilidade média de chuva alcança 65.96%, com destaque para Indiara (95.0%), Marzagão (90.0%) e Rio Quente (90.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Buriti Alegre: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Cezarina: máxima 27.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Inaciolândia: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 27.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 27.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Marzagão: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Morrinhos: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Piracanjuba: máxima 26.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 26.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Rio Quente: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Varjão: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.