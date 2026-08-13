A região Sul apresenta uma jornada ensolarada e de pouca nebulosidade nesta sexta-feira (14), com os termômetros registrando média mínima de 18,06°C nas primeiras horas do dia. Os maiores picos de calor da tarde devem ocorrer em Cachoeira Dourada, com máxima atingindo 35,3°C, seguida de perto por Edéia e Inaciolândia, ambas marcando até 35,0°C. Por outro lado, as marcas térmicas mais amenas se concentram em Marzagão, que anota mínima de 15,6°C, e em Água Limpa, com 16,0°C.O índice médio de umidade do ar na região fica em torno de 34,71%, destacando-se Água Limpa com o maior índice de 51,0% e Inaciolândia com 50,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a média regional estimada é de 0,38%, o que reduz bastante as chances de precipitações para a maioria das cidades, embora Vicentinópolis aponte 10,0% de probabilidade de chuva, enquanto Goiatuba e Panamá registram 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 33,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 35,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 33,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 34,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 33,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 34,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 35,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 33,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 35,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 34,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 34,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 34,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 34,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 33,9°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 33,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 33,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 33,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 34,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 34,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 34,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 33,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 33,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 34,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 33,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.