A região Sul para sexta-feira (15) apresenta chances de chuva como uma característica do tempo, embora sem alta probabilidade generalizada. As cidades mais quentes serão Edéia, com máxima de 30.7°C, Edealina com 30.6°C e Cachoeira Dourada com 30.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Buriti Alegre, com 18.6°C, e Caldas Novas, com 18.7°C.A umidade média na região será de 68.5%, com Inaciolândia registrando a umidade mais alta. A probabilidade média de chuva é de 11.06%, com Itumbiara apresentando a maior chance de chuva em 35.0%. Bom Jesus de Goiás e Caldas Novas têm 20.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.