A região Sul terá grande chance de chuva na sexta-feira (16). O tempo apresentará máximas de 31.6°C em Cachoeira Dourada e Joviânia, e 31.3°C em Cezarina. As cidades mais frias serão Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 19.0°C.A umidade média na região Sul será de 70.87%. Cidades como Cezarina e Varjão podem registrar umidade de 85.0%, enquanto Edéia terá 84.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 25.58%. No entanto, algumas localidades como Cezarina, Inaciolândia e Varjão apresentam 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Buriti Alegre: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Goiatuba: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 30.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Itumbiara: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Morrinhos: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.