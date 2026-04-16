A região Sul terá grande chance de chuva na sexta-feira (17). O tempo será marcado por essa característica, com temperaturas elevadas nas cidades mais quentes, como Inaciolândia e Porteirão, ambas com máxima de 31.6°C, e Cachoeira Dourada com 30.9°C. As mínimas serão registradas em Piracanjuba, com 18.6°C, e Caldas Novas, com 18.7°C.A umidade média na região será de 63.79%, com Caldas Novas registrando os maiores índices de umidade, chegando a 80.0%, seguida por Cezarina e Indiara, ambas com 78.0%. A probabilidade média de chuva é de 11.54%, porém, cidades como Caldas Novas e Rio Quente apresentam alta probabilidade de chuva, com 65.0% e 60.0%, respectivamente, enquanto Buriti Alegre terá 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 30.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 31.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mairipotaba: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Água Limpa: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.