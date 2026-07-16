A região Sul terá, nesta sexta-feira (17), um dia com predomínio de sol e céu limpo, favorecendo marcas elevadas nos termômetros em diversas localidades. O maior aquecimento é esperado em Porteirão, apontada como a cidade mais quente com máxima de 30,2°C, seguida por Edéia, com 30,0°C, e Indiara, com máxima de 29,8°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser ameno, especialmente nos municípios de Marzagão e Caldas Novas, que registrarão as menores temperaturas do dia, com marcas de 13,6°C e 13,8°C, respectivamente.O nível médio de umidade relativa do ar para o território deve girar em torno de 45,85%, alcançando os índices mais expressivos em Água Limpa, com 63,0%, e em Marzagão, com 61,0%. Com relação à possibilidade de precipitação, o dia será totalmente seco, registrando 0,0% de chance de chuva em toda a extensão regional, inclusive em cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 26,4°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 29,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 26,8°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 29,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 28,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 29,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 30,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 27,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 29,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 29,8°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 28,1°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 28,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 29,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 27,3°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 27,1°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 27,4°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 27,3°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 28,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 30,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 28,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 26,7°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 28,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 29,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 27,1°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.