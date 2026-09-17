A região Sul terá um dia de forte calor nesta sexta-feira (18), com termômetros bastante elevados na maioria dos municípios. Os picos de temperatura máxima devem ocorrer em Porteirão, que atinge 36,8°C, Inaciolândia, com 36,5°C, e Cachoeira Dourada, com 36,4°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia se concentram em Rio Quente, com mínima de 21,3°C, e Caldas Novas, com 21,5°C.O tempo firme se reflete nos baixos índices de umidade relativa, que deve apresentar média de 43,73%, tendo Marzagão e Professor Jamil com as taxas mais elevadas de 54,0%. A probabilidade média de chuva é de apenas 1,54%, sendo que as maiores chances, de discretos 5,0%, ocorrem em localidades como Aloândia, Cezarina e Cromínia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 33,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 36,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 33,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 35,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 36,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 36,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 34,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 36,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 36,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 35,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 35,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 35,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 33,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 34,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 33,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 35,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 36,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 34,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 33,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 34,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 35,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 34,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.