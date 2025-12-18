A região Sul terá uma grande chance de chuva na sexta-feira (19). O tempo indica que as cidades mais quentes incluem Porteirão, com máxima de 29.1°C, Inaciolândia, com 28.7°C, e Aloândia, com 28.6°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Morrinhos, com 20.2°C, e Buriti Alegre, com 20.3°C.O tempo também apresenta umidade elevada, com média regional de 86.73%. Buriti Alegre e Porteirão registram umidade de 94.0%, e Água Limpa, 93.0%. A probabilidade de chuva na região é de 65.38%, com destaque para Água Limpa, Aloândia e Cromínia, onde a probabilidade atinge 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Buriti Alegre: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caldas Novas: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cromínia: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Edealina: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Edéia: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goiatuba: máxima 26.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 28.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Marzagão: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Morrinhos: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Panamá: máxima 26.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Pontalina: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Porteirão: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Professor Jamil: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Rio Quente: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Vicentinópolis: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.