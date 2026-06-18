A região Sul, para a sexta-feira (19), apresenta um tempo estável, sem previsão de chuvas significativas ou temperaturas extremas. As cidades mais quentes incluem Edéia, com máxima de 31.4°C, Indiara, com 31.4°C, e Cezarina, com 31.2°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Indiara, com mínima de 15.3°C, e Marzagão, com 15.5°C.A umidade média na região será de 60.33%, com a cidade de Água Limpa registrando os maiores índices de umidade noturna, chegando a 79.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 3.17%. As cidades com maior probabilidade de tempo chuvoso são Bom Jesus de Goiás, Cachoeira Dourada e Inaciolândia, todas com 10.0% de chance de chuva, principalmente no período da noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 31.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 30.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 31.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 31.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 29.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 30.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mairipotaba: máxima 31.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 29.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Piracanjuba: máxima 29.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 31.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 30.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 30.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 30.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.2°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.