A região Sul terá grande chance de chuva na sexta-feira (2). As cidades mais quentes incluem Joviânia com 32.6°C, Caldas Novas com 32.4°C e Rio Quente com 32.4°C. Já as cidades mais frias serão Morrinhos com 21.0°C e Buriti Alegre com 21.4°C.A umidade média na região Sul será de 76.04%, com Piracanjuba e Professor Jamil registrando 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.54%, com destaque para Água Limpa, Aloândia e Buriti Alegre, onde a chance de chuva atinge 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Buriti Alegre: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Caldas Novas: máxima 32.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cezarina: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Goiatuba: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 30.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 32.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Itumbiara: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Joviânia: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mairipotaba: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Panamá: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 31.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Professor Jamil: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 32.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Varjão: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 32.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Água Limpa: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.