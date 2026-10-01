A região Sul deve registrar tempo bastante instável nesta sexta-feira (2), exigindo atenção dos moradores para a alta probabilidade de precipitação em vários municípios. O dia terá temperaturas amenas, com a média máxima regional estimada em 23,86°C e a mínima em 20,37°C. Entre os destaques locais, as maiores temperaturas máximas ocorrem em Cachoeira Dourada e Inaciolândia, que atingem 25,2°C, seguidas por Itumbiara, com 24,8°C. Já os menores termômetros do início do dia serão observados em Morrinhos, com mínima de 19,6°C, e Varjão, que registra 19,7°C.A média de umidade relativa do ar na região fica em 84,23%, com os índices mais elevados alcançando 90,0% nos municípios de Bom Jesus de Goiás e Morrinhos. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de 51,06%, mas esse percentual sobe significativamente em cidades como Aloândia, Buriti Alegre e Cezarina, onde a chance de precipitação chega a 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 23,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 23,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Buriti Alegre: máxima 23,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Cachoeira Dourada: máxima 25,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Caldas Novas: máxima 23,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Cezarina: máxima 24,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Cromínia: máxima 23,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Edealina: máxima 24,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Edéia: máxima 24,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Goiatuba: máxima 23,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Inaciolândia: máxima 25,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Indiara: máxima 23,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Itumbiara: máxima 24,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Joviânia: máxima 23,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Mairipotaba: máxima 24,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 30,0%Marzagão: máxima 24,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Morrinhos: máxima 23,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Panamá: máxima 23,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 40,0%Piracanjuba: máxima 23,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Pontalina: máxima 23,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Porteirão: máxima 24,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Professor Jamil: máxima 23,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Rio Quente: máxima 23,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Varjão: máxima 23,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Vicentinópolis: máxima 23,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 30,0%Água Limpa: máxima 24,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.