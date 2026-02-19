A região Sul terá grande chance de chuva na sexta-feira (20), com o tempo marcado por essa característica principal. As cidades com o tempo mais quente previstas são Inaciolândia, com máxima de 31.4°C, Cachoeira Dourada, com 30.6°C, e Porteirão, com 30.5°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com mínima de 19.4°C, e Piracanjuba, com 19.6°C.A umidade média na região será de 81.04%, com a cidade de Professor Jamil apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.1%, mas em Goiatuba a chance de chuva durante o dia é de 90.0%, com Água Limpa e Buriti Alegre também registrando 65.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Cezarina: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Cromínia: máxima 27.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Edéia: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Goiatuba: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Inaciolândia: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Itumbiara: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Mairipotaba: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Morrinhos: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Piracanjuba: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 30.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Varjão: máxima 27.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Vicentinópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Água Limpa: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.