A região Sul apresentará grande chance de chuva nesta sexta-feira (20). O tempo terá temperaturas máximas de 29.0°C em Inaciolândia e Porteirão, e 28.3°C em Aloândia. As temperaturas mínimas serão de 20.2°C em Morrinhos e Piracanjuba.A umidade média do tempo na região será de 85.42%, com destaque para Piracanjuba com 95.0%. A probabilidade média de chuva está em 44.52%, sendo as maiores em Inaciolândia, Marzagão e Panamá, todas com 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Buriti Alegre: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Caldas Novas: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 29.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Piracanjuba: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Porteirão: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Professor Jamil: máxima 27.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 27.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Varjão: máxima 27.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 27.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.