A região Sul experimenta um dia ensolarado e de pouca nebulosidade nesta sexta-feira (21). Os termômetros devem registrar marcas elevadas em Cezarina e Mairipotaba, que lideram o calor com máxima de 31,9°C, acompanhadas de perto por Edealina, com 31,8°C. Na outra ponta, os períodos mais frios ocorrem em Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre, cujos termômetros caem para até 14,8°C.A umidade relativa do ar média no território deve ficar em torno de 49,5%, tendo Água Limpa como o destaque de maior índice, com 58,0%, seguida por Inaciolândia e Marzagão, ambas com 56,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 5,38%, mas Goiatuba desponta com a maior possibilidade de precipitação, atingindo 35,0%, enquanto Aloândia e Buriti Alegre registram 25,0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30,9°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 29,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 30,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 31,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 31,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 31,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 31,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 29,2°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 29,0°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 31,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 30,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 30,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 31,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 31,1°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 30,4°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 29,1°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 30,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 31,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 30,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 31,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 30,8°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 31,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 30,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 30,7°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.