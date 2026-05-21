A região Sul apresentará tempo com temperaturas elevadas na sexta-feira (22). As temperaturas máximas na região serão notáveis, com Cachoeira Dourada atingindo 29.5°C, Cezarina 29.2°C e Edéia também com 29.2°C. Já as cidades mais frias serão Indiara, com mínima de 17.7°C, e Bom Jesus de Goiás, com 18.0°C.A umidade média na região ficará em 70.4%, com Inaciolândia registrando os maiores índices, podendo chegar a 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional será de 16.83%, sendo que Joviânia terá a maior chance, com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 27.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 27.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 28.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.