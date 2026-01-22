A região Sul terá grande chance de chuva na sexta-feira (23), com o tempo apresentando condições favoráveis para precipitação em diversas localidades. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 30.1°C, Cachoeira Dourada, com 29.8°C, e Itumbiara, com 29.3°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Goiatuba e Panamá, ambas com 18.8°C.A umidade média na região será de 84.96%, com a probabilidade de chuva atingindo a média de 45.0%. Cidades como Caldas Novas, Goiatuba e Morrinhos registram as maiores probabilidades de chuva, todas com 75.0%. Os maiores índices de umidade são previstos para Cezarina e Varjão, com 94.0%, e Indiara, com 93.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Caldas Novas: máxima 27.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Edealina: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goiatuba: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Inaciolândia: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Indiara: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Joviânia: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Marzagão: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Morrinhos: máxima 25.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Panamá: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Piracanjuba: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Porteirão: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 27.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.