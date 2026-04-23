A região Sul terá altas temperaturas na sexta-feira (24). As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 31.9°C, Porteirão com 31.8°C e Cachoeira Dourada com 31.0°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Marzagão e Rio Quente, ambas com mínimas de 18.1°C.Em relação à umidade do tempo, a média na região ficará em 54.06%. As cidades com maiores índices de umidade são Cachoeira Dourada (69.0%) e Caldas Novas (68.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 5.19% na região, com os maiores índices em Aloândia, Buriti Alegre e Cachoeira Dourada, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 31.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 31.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 30.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 29.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 29.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.