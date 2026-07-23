A região Sul terá predomínio de sol e tempo firme nesta sexta-feira (24), com tardes de calor e pouca variação térmica. Os termômetros registram as marcas mais elevadas do dia em Edéia, que alcança máxima de 33,5°C, seguida de perto por Indiara e Porteirão, ambas com até 33,3°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ao amanhecer serão observadas em Indiara e Marzagão, com mínimas de 16,7°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 50,52%, com os maiores índices concentrados em Inaciolândia, que atinge 72,0%, e Água Limpa, com até 69,0%. Já a probabilidade média de chuva para este dia é de apenas 5,96%, sendo que as maiores possibilidades de ocorrência de precipitação não passam de 10,0%, registradas em Bom Jesus de Goiás, Cromínia e Goiatuba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 31,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 33,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 31,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 33,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 32,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 33,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 33,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 31,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 32,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 33,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 32,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 32,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 32,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 32,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Morrinhos: máxima 31,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 31,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 31,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 32,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 33,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 32,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 31,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 32,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 32,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 32,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.