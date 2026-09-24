A região Sul terá um dia de calor intenso nesta sexta-feira (25), com termômetros registrando marcas bastante elevadas em diversos municípios. O aquecimento será liderado pelas cidades de Cezarina, Porteirão e Edealina, que devem atingir a temperatura máxima de 36,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período devem ficar em torno de 21,4°C, marcas esperadas para Piracanjuba e Professor Jamil.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média projetada para a região é de 52,15%, com os maiores percentuais chegando a 65,0% em municípios como Marzagão, Porteirão e Professor Jamil. Quanto às chances de chuva, o cenário geral indica um tempo predominantemente seco, apresentando probabilidade média de precipitação de apenas 3,65%. Apesar do índice baixo, localidades como Aloândia, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre registram a maior probabilidade de chuva, estimada em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 33,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 35,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 34,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 36,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 36,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 36,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 34,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 35,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 36,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 35,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 34,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 35,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 34,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 34,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 34,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 35,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 36,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 35,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 34,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 35,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 34,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 34,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.