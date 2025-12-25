A região Sul terá um tempo de altas temperaturas na sexta-feira (26). A principal característica do tempo para esta data é o calor, com a temperatura aparente máxima em Inaciolândia podendo alcançar 37.3°C. As cidades com as maiores temperaturas máximas incluem Inaciolândia (34.7°C), Itumbiara (34.2°C) e Cachoeira Dourada (34.1°C). Para as temperaturas mínimas, as cidades mais frias são Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 19.8°C.A umidade média na região será de 67.92%. As cidades com os maiores índices de umidade são Cezarina e Varjão, ambas com 88.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média para a região é baixa, em torno de 3.85%. As cidades com maior probabilidade de chuva, ainda que baixa, são Água Limpa, Buriti Alegre e Caldas Novas, com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 34.1°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caldas Novas: máxima 33.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 32.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 32.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 32.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 32.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 34.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Indiara: máxima 32.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 34.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 33.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mairipotaba: máxima 32.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 33.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 31.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Piracanjuba: máxima 31.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 32.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Porteirão: máxima 34.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Professor Jamil: máxima 31.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 33.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 32.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 32.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Água Limpa: máxima 33.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.