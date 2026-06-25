A região Sul, para sexta-feira (26), terá um tempo sem grande chance de chuva como principal característica. As cidades mais quentes serão Cezarina (28.7°C), Edéia (28.6°C) e Indiara (28.6°C), enquanto as mais frias serão Marzagão (15.8°C) e Caldas Novas (15.9°C).A umidade média na região será de 68.02%. Cidades como Água Limpa, com 82.0%, Aloândia, com 81.0%, e Marzagão, com 80.0%, registrarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de apenas 5.67%, sendo Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás as cidades com as maiores chances, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 25.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 26.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 28.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 27.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 28.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 28.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 26.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 27.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 27.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 28.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 26.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 26.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 26.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 26.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Porteirão: máxima 28.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 27.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 26.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 27.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 27.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 26.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.