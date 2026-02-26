A região Sul terá grande chance de chuva na sexta-feira (27), com o tempo apresentando condições favoráveis a precipitações. As cidades mais quentes serão Inaciolândia, com máxima de 30.0°C, Cachoeira Dourada, com 29.6°C, e Porteirão, também com 29.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Piracanjuba, com mínima de 19.3°C, e Morrinhos, com 19.6°C.A umidade média na região será de 83.42%, e as cidades com maiores índices de umidade são Varjão, com 93.0%, Aloândia, com 92.0%, e Cezarina, com 92.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 41.73%, mas algumas localidades terão chances elevadas, como Marzagão, com 90.0%, Piracanjuba, com 65.0%, e Porteirão, também com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Cezarina: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Cromínia: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Inaciolândia: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 29.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Marzagão: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Morrinhos: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Panamá: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Piracanjuba: máxima 27.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Rio Quente: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Varjão: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Água Limpa: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.