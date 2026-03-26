A região Sul, para a sexta-feira (27), apresenta uma grande chance de chuva, sendo a principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 30.4°C, Porteirão, com 30.3°C, e Cachoeira Dourada, com 29.8°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Caldas Novas e Rio Quente, ambas com 18.1°C.A umidade média na região será de 75.79%, com as maiores umidades sendo observadas em Caldas Novas e Cezarina, ambas com 87.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 16.73%, porém cidades como Pontalina, com 65.0%, Indiara, com 55.0%, e Cezarina, com 50.0%, terão maiores chances de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Cromínia: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Goiatuba: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Professor Jamil: máxima 28.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.