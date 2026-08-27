A região Sul terá uma sexta-feira (28) de sol e céu aberto, sem expectativa de chuvas em quase todo o território. O calor se fará presente na região, com os termômetros registrando as marcas mais elevadas nos municípios de Inaciolândia e Porteirão, que devem atingir máximas de 36,5°C, seguidos por Cachoeira Dourada, com 36,4°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais amenas do período ocorrem em Marzagão, com 19,8°C, e em Água Limpa, com 20,1°C.A média da umidade relativa do ar na região está estimada em 46,77%, sendo que Água Limpa apresenta o maior índice, alcançando 64,0%. Já a probabilidade média de chuva para a localidade é muito baixa, de apenas 2,6%, embora Marzagão se destaque com a maior chance de precipitação do dia, registrando 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 33,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 36,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 35,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 34,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 35,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 36,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 34,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 36,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 36,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 35,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 35,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 35,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 34,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 34,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 34,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 33,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 35,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 36,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 34,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 33,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 34,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 35,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 34,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.