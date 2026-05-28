A região Sul terá um tempo com temperaturas predominantemente quentes para a sexta-feira (29), caracterizando-se por máximas que se aproximam dos 30°C. Entre as cidades mais quentes, destacam-se Cachoeira Dourada com 29.5°C, Porteirão com 29.0°C e Inaciolândia com 28.8°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Marzagão, com 16.9°C, e Rio Quente, que registrará 17.0°C.A umidade média na região ficará em 69.85%, com cidades como Água Limpa e Aloândia apresentando os maiores índices de umidade noturna, atingindo 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.0%, com Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás registrando a mesma probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 26.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 27.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 27.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 27.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 27.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 27.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 26.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 26.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 27.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 27.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 26.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 27.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.