A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva nesta sexta-feira (3). As temperaturas máximas serão de até 30.9°C em Inaciolândia, seguida por Cachoeira Dourada e Porteirão com 30.1°C cada. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Morrinhos, com 19.7°C, e em Piracanjuba, com 19.9°C.A umidade média na região ficará em 80.48%. Cidades como Marzagão e Rio Quente podem registrar os maiores índices, de 93.0%, e Aloândia com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.71%, mas o tempo indica altas chances de precipitação em Aloândia e Morrinhos, ambas com 95.0%, e em Joviânia com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 95.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Buriti Alegre: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Caldas Novas: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Inaciolândia: máxima 30.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Indiara: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Mairipotaba: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 28.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 90.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 27.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Pontalina: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Professor Jamil: máxima 28.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Água Limpa: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.