A região Sul, para a sexta-feira (3), terá como principal característica do tempo a ausência total de chuva. O tempo será marcado por temperaturas amenas, com as cidades mais quentes sendo Edéia e Porteirão, ambas com máxima de 29.6°C, e Cachoeira Dourada com 29.5°C. Já as cidades mais frias serão Professor Jamil, registrando 13.3°C, e Rio Quente com 13.5°C.A umidade média na região será de 61.08%, com destaque para as cidades de Água Limpa e Inaciolândia, que apresentarão os maiores índices de umidade de 81.0%. Aloândia segue com 78.0%. A probabilidade de chuva é nula em toda a região, com 0.0% para todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 27.8°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 29.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 27.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 28.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 28.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 28.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 28.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 27.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 27.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 27.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 28.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 29.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 28.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 27.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 28.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.