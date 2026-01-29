A região Sul terá um tempo marcado por grande chance de chuva para a sexta-feira (30). As cidades mais quentes do tempo serão Indiara e Porteirão, ambas com máximas de 30.1°C, seguidas por Edéia com 29.8°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas incluem Buriti Alegre, com 20.2°C, e Morrinhos, registrando 20.5°C.A umidade média na região será de 84.85%. Cidades como Aloândia, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre podem apresentar umidade de até 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.33%, mas em locais como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, a probabilidade de tempo chuvoso alcança 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Buriti Alegre: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Caldas Novas: máxima 28.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 29.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Inaciolândia: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 30.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 27.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Piracanjuba: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 30.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 29.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.