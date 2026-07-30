A região Sul apresentará predomínio de sol e calor em grande parte do dia nesta sexta-feira (31), alcançando uma média para as temperaturas máximas de 31,93°C. Entre os municípios mais quentes, Porteirão lidera com máxima de 33,5°C, acompanhado por Edéia com 33,4°C e Indiara com 33,3°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ficam por conta de Marzagão, que registra mínima de 17,0°C, e Rio Quente, com mínima de 17,2°C.A umidade relativa do ar média na região deve se fixar em 42,21%, com os maiores índices previstos para Água Limpa, que atinge 60,0%, e Marzagão, com 56,0%. A probabilidade média de chuva para a área é de apenas 0,1%, sendo que a maior possibilidade de precipitação ocorre em Rio Quente, com 5,0% de chance durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 30,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 33,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 30,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 33,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 31,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 33,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 33,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 30,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 32,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 33,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 32,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 32,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 32,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 31,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 30,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 31,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 30,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 32,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 33,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 31,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 30,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 31,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 32,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 31,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.