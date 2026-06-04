A região Sul, para a sexta-feira (5), apresentará um tempo com temperaturas amenas. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada, com máxima de 28.2°C, Porteirão, com 28.1°C, e Edéia, com 27.9°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Marzagão, com 12.4°C, e Rio Quente, com 12.7°C.A umidade média na região será de 61.25%, com as maiores taxas noturnas em Água Limpa, com 79.0%, e Marzagão e Rio Quente, ambas com 77.0%. A probabilidade de chuva se manterá baixa, com média de 6.54%, sendo que as maiores probabilidades ocorrerão em Aloândia, Cezarina e Cromínia, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 25.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caldas Novas: máxima 25.8°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 27.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 26.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 27.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 27.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 25.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 27.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Indiara: máxima 27.7°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itumbiara: máxima 27.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 26.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 27.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 26.4°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 25.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Panamá: máxima 25.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Piracanjuba: máxima 25.4°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 26.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 28.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 26.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 25.7°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 26.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 26.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 26.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.